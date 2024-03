Viele Menschen in Österreich geben bei Wahlen ihre Stimme ab. Um das zu ermöglichen, braucht es viele helfende Hände. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gibt es über 110 Wahlsprengel. „15 davon befinden sich direkt in der Stadt Bruck an der Mur“, bestätigt die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Mur, wo Bezirkshauptmann Bernhard Preiner seinen Sitz hat.

Um eine Wahl durchführen zu können, sind Wahlhelfer unverzichtbar. Darum werden diese auch gebraucht. Ab dem Alter von 16 Jahren dürfen Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft das Amt des Wahlhelfers ausüben. „Wie viele Wahlhelfer bei einer Wahl beisitzen, kommt auf die Wahlbehörde an. Bei Gemeindewahlbehörden sind neun Wahlhelfer anzutreffen. Drei Wahlhelfer sind es jedoch nur bei Sprengelwahlbehörden“, teilt die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Mur mit.

Wahlhelfer und ihre Parteien

„Wie viele Wahlhelfer aus einer Partei kommen, hängt vom letzten Wahlergebnis im Bereich der jeweiligen Wahlbehörde ab“, gibt die Bezirkshauptmannschaft bekannt. Von der Partei mit den stärksten Stimmen sind am meisten Wahlhelfer bei der Wahl anwesend. Am wenigsten von der Partei, die am schlechtesten abgeschnitten hat.

Für Parteien wird es immer schwieriger, Personen zu finden, die sich bereit erklären, das Amt des Wahlhelfers auszuüben. Um dieses Amt attraktiver zu gestalten, bekommen die Wahlbeisitzer für ihre freiwillige Arbeit eine finanzielle Entschädigung ausbezahlt.

Das entstandene Video: