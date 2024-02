Katharina Almer (15), Pöllau: Ich brauche die KI nicht so häufig, kenne aber viele, die sie oft verwenden. Ich finde KI gut, aber sie ist noch nicht entwickelt genug, da sie oft falsche Ergebnisse liefert.

Katharina Almer © GMR Fotografen

Tobias Gether (15), Unterlamm: Die KI wurde in letzter Zeit ein wichtiger Bestandteil - sowohl zum Lernen in der Schule als in der Freizeit, etwa beim Generieren von Programmcodes für kleine Projekte.

Tobias Gether © GMR Fotografen

Nico Göstl (15), Eggersdorf: Die KI ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Schulleben und der Freizeit geworden. Die Ergebnisse sind aber nicht immer perfekt.

Nico Göstl © GMR Fotografen

Andreas Haas (16), Feldbach: Die KI ist ein bedeutender Bestandteil in der Schule und in meiner Freizeit. Ich erkenne die Risiken und bin neugierig, wo uns der technische Fortschritt hinbringt.

Andreas Haas © GMR Fotografen

Klara Kulmer (16), St. Margarethen: Die KI ist eine gute Erfindung, die aber mit Vorsicht zu genießen ist. Ich nutze die KI als Hilfestellung bei Zusammenfassungen, die ich zum Lernen für Tests verwende.

Klara Kulmer © GMR Fotografen

Bernd Lorenzer (15), Kirchberg: Ich komme mit der KI immer mehr in Berührung. Ich bin gespannt auf deren Weiterentwicklung. Sie kann schon jetzt nützlich sein, zum Beispiel in der Schule beim Generieren von Übungen.

Bernd Lorenzer © GMR Fotografen

Tobias Pachler (16), Gleisdorf: Die KI wird sich in den nächsten Jahren stark weiterentwickeln. Ich verwende sie regelmäßig für das Zusammenfassen von Texten und zum Recherchieren von Informationen.

Tobias Pachler © GMR Fotografen

Leonie Polt (15), Unterlamm: Ich benutze KI hauptsächlich für die Schule. Sie erleichtert es, lange Texte zusammenzufassen, und hilft, einen roten Faden zu schaffen, wenn man einmal nicht weiter weiß.

Leonie Polt © GMR Fotografen

Leonard Reisner (16), Weiz: Ich benutze KI für Aufgaben in der Schule und zum Sammeln von Ideen. Auch zum Kochen kann die KI benutzt werden doch. Man sollte aber nicht ausschließen, dass sich die KI eines Tages gegen die Menschheit stellen wird.

Leonard Reisner © GMR Fotografen

Maximilian Weber (15), Riegersburg: KI ist mittlerweile eine wichtige Hilfe, die vor allem bei schwierigen Fragen oder bei Zusammenfassungen von großen Themen nützlich sein kann. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt.

Ich finde KI mittlerweile eine wichtige Hilfe, die vor allem bei schwierigen Fragen oder bei Zusammenfassungen von großen Themen nützlich sein kann und bin gespannt was sich daraus entwickelt.