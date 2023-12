Das Jahr 2023 brachte ein wahrliches Auf und Ab für viele Südoststeirerinnen und Südoststeirer, in der Bezirkshauptstadt Feldbach gab es allerdings auf jeden Fall Grund zu feiern. In der Mitte des Jahres konnte das neue Rathaus in der Villa Hold eröffnet werden, Bürgermeister Josef Ober war sichtlich stolz, als er die Kleine Zeitung exklusiv durch die ehemalige Musikschule führte.