Im Rahmen der Umweltmanagement-Konferenz 2023 in Berlin wurde der Umweltmanagement-Preis 2023 verliehen. Die Auszeichnung für herausragende Leistungen im Umwelt- und Klimaschutz, in der nachhaltigen Unternehmensführung sowie in der Umweltkommunikation vergeben Deutschland und Österreich gemeinsam. Heuer durfte sich Josef Zotter von der Zotter Schokolade GmbH aus Riegersburg über den Preis freuen: „Es ist uns wichtig zu zeigen, dass auch ein Produktionsunternehmen mit sehr hohem Energieverbrauch Maßnahmen setzten kann, um den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren trotz Erhöhung der Produktionsmenge.“