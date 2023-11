Digitalisierung und Globalisierung führen den Megatrend New Work – einen tiefgreifenden strukturellen Wandel der Arbeitswelt – herbei. In einigen südoststeirischen Unternehmen ist „New Work“ auch schon Realität - etwa bei Niceshops in Saaz. Mitarbeiter bekommen ein Gratis-Frühstück und Mittagessen, auf der Terrasse gibt es einen Swimmingpool sowie einen großen Volleyballplatz und im Sommer einen Kindergarten. Der Geschäftsführer Roland Fink erklärt: „Es braucht mehr Hausverstand. Wenn es in den Werkshallen den Pulverkaffee gibt und beim Chef die Espressomaschine, ist das Unsinn.“ Dabei sei es keine „Raketenwissenschaft“, die Fink betreibt. Was die 4-Tage-Woche – also eine Arbeitszeitverkürzung zum selben Lohn – betrifft, ist er noch skeptisch: „Das ist eine Herausforderung, wenn man im Wettbewerb mit ganz Europa ist. Es ist schwer, wenn ein Land Regeln macht. Die Diskussion muss auf europäischer Ebene geführt werden.“