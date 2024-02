Seit 25 Jahren ist die Renaturierung der Raab zum Herzensprojekt von Oskar Tiefenbach geworden. Die Leidenschaft für den Naturschutz ist bei dem gebürtigen Vorarlberger bereits in der Kindheit entstanden. „Als ich zehn Jahre alt war, sind wir in eine Wohnung direkt an der Raab gezogen, die Raab und der umliegende Auwald war unser Spielplatz“, erzählt der pensionierte Mathematik- und Biologielehrer.