In Fürstenfelder Rathaus wurde Freitagabend die Ehrenbürgerschaft an den früheren Bürgermeister Werner Gutzwar (ÖVP) verliehen. Er habe der Stadt neues Selbstbewusstsein gegeben, wurde seine Amtszeit gewürdigt.

Werner Gutzwar bedankte sich mit einer amüsant gehaltenen Rede © Harald Hofer

Der Sitzungsaal im Fürstenfelder Rathaus war Freitagabend in einen Festsaal umgebaut worden. Grund war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den ehemaligen Bürgermeister Werner Gutzwar (ÖVP), der von 2004 bis 2018 an der Spitze der Stadtgemeinde stand.