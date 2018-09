Facebook

Werner Gutzwar nutzte seine letzte Sitzung, um dem Gemeinderat zu danken © Paul Grafl/Stadtgemeinde Fürstenfeld

Das Ende einer politischen Ära wurde Mittwochabend in Fürstenfeld eingeläutet: Die jüngste Gemeinderatssitzung war demnach die letzte für Werner Gutzwar (VP) als Bürgermeister. Wie berichtet, wird er am 30. Oktober als Stadtchef zurücktreten. In einer Rede bedankte er sich bei den Mandataren für die Zusammenarbeit (siehe unten).

