''Fabric Ilz''Im ehemaligen Baby’O wird bald wieder getanzt

Neue Betreiber, neue Technik, neuer Bereich mit Hip-hop, Black und Deutsch-Rap: Am 4. Mai eröffnet das „Fabric Ilz“ in der ehemaligen Disco „Baby’O“.

Das Äußere der Disco, das derzeit noch gleich ist wie zu „Baby’O“-Zeiten, möchte Betriebsleiter Peter Peißer (oben) ganz am Schluss umbauen © Barbara Kahr

Der Termin für das „Grand Opening“ am 4. Mai wird auf Facebook bereits groß angekündigt: Im ehemaligen „Baby’O“, das am 9. Februar unter dem Motto „Der letzte Tanz“ nach 17 Jahren zum letzten Mal seine Tore öffnete, zieht das „Fabric Ilz“ ein. Ende März ging die Facebook-Seite der zukünftigen Betreiber online. Mehr als 1000 Leute haben dort schon angegeben, an der Eröffnung teilzunehmen oder daran interessiert zu sein. Versprochen werden für das Opening ein Live-Saxophon-Spieler, Feuershows und Go-go-Tänzerinnen.

