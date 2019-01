Die zur "Bollwerk"-Gruppe gehörende Disco "Baby’O" in Ilz sperrt Anfang Februar zu. Auf Facebook wird an zwei Samstagen "Der letzte Tanz" angekündigt. Besitzer Martin Fritz hat Interessenten für einen Neubetrieb.

In der Disco "Baby'O" wird am 9. Februar zum letzten Mal gefeiert © Barbara Kahr

Auf der Facebook-Seite der Disco "Baby’O" in Ilz wird schon seit einigen Tagen "Der letzte Tanz" angekündigt. An den ersten beiden Februar- Samstagen hat das Tanzlokal an der Autobahnabfahrt in Ilz noch geöffnet, dann wird zugesperrt.

