Am vergangenen Samstag öffnete das Baby’O in Ilz das letzte Mal seine Tore. Hunderte Besucher kamen zur Abschiedsparty.

Hunderte Besucher feierten das letzte Mal in der beliebten Diskothek in Ilz © Matthias Janisch

Lange Schlangen vor Eingang und Bars, ausgelassene Stimmung und am Ende sogar die ein oder andere Träne: Im Baby’O in Ilz hat es sich seit Samstag ausgetanzt. Die Disco war jahrelang der Treffpunkt für feierlustige Jugendliche und Junggebliebene in der Region. Beim „letzten Tanz“ wurde noch einmal auf die „guten alten Zeiten“ angestoßen – und das nicht zu gering.

Bereits vor dem Eintreten herrscht ausgelassene Stimmung. „Wir warten bereits seit einer Stunde, wollen aber unbedingt rein“, erklärt Michael. Die Zeit vertreibt man sich mit dem obligatorischen „Vorglühen“.

Um die Musik brauchen sich die mehr als einhundert Personen in der Schlange keine Sorge zu machen, diese tönt lautstark aus der Diskothek heraus und animiert Einzelne zum Tanzen. Die gebotenen Tanzeinlagen sind mal mehr, mal weniger ansprechend.

Die Glücklichen, die es nach langer Warterei dann hinein geschafft haben, feiern sich selbst lautstark dafür. „Jaaaaaa wir haben’s geschafft!“, kreischt eine Gruppe junger Mädchen in ohrenbetäubender Lautstärke. Für Umarmungen bleibt im Eingangsbereich keine Zeit, oder besser gesagt kein Platz. Dicht gedrängt bahnen sich die Menschenmassen ihren Weg durch das Lokal, „wie in den guten alten Zeiten“, erklärt mir ein schon älterer Partytiger im Vorbeigehen.

Hunderte Besucher beim letzten Tanz

Der Aufstieg zum Stadl im ersten Stock stellt sich dann für einige Besucher, die das Vorglühen vielleicht ein bisschen zu ernst genommen haben, als große Herausforderung heraus. Passend zum Motto „Der letzte Tanz“ schwanken sie von links nach rechts und tanzen ihren selbst kreierten Party-Walzer.

Hat man es aber nach dem zweiten oder dritten Versuch nach oben geschafft, wird zu Andreas Gabalier und Helene Fischer das Tanzbein geschwungen. Auch das obligatorische Rudern auf dem mit Bier und Wein getränkten Boden während des Liedes „Motorboot“ darf nicht fehlen.

Im unteren Bereich ist daran nicht zu denken. Die Tanzfläche ist bis zum Bersten gefüllt und die Menge feiert zu den Beats von DJ Roman Weber. „Meine Karriere hat hier begonnen, da ist man natürlich traurig, wenn man vielleicht zum letzten Mal auflegt“, erklärt er.

Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Bisher gäbe es vier Interessenten, die das Lokal als Pächter weiterführen wollen, erklärt Besitzer Martin Fritz. Belastende Behördenauflagen, die schwierige Suche nach geeignetem Personal und das herausfordernde Managen waren für ihn die ausschlaggebenden Gründe, die Pforten zum Ilzer Party-Tempel zu schließen.

Bevor das Sonntagfrüh geschah, verabschiedeten jedoch hunderte Besucher „ihr“ Baby’O mit einer großen Party.

