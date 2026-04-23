Das Arbeitsmarktservice Steiermark (AMS), welches den Verein Schulungszentrum Fohnsdorf als Erwachsenenbildungseinrichtung finanziert, schließt den zweiten Standort in Fürstenfeld mit Jahresende.

2001 gegründet, „um der steigenden Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften im südsteirischen Raum gerecht zu werden“, hatte man einen Ausbildungsort auf rund 1800 Quadratmetern Fläche geschaffen. Der Fokus lag auf Metall- und Elektrotechnikausbildungen, so Franz Hartinger, seit 17 Jahren Einrichtungsleiter des Schulungszentrums.

Franz Hartinger leitete 17 Jahre lang das Ausbildungszentrum in Fürstenfeld. Die Schließung ist für ihn mit „einem bestimmten Herzschmerz verbunden“ © KLZ / Moritz Weinstock

25 Jahre später sei man dahintergekommen, dass nur etwa 14 Prozent der vom AMS an das Schulungszentrum zugewiesenen Personen tatsächlich aus dem Bezirk kommen. Das, was man hier lehrt, wird eher andernorts gebraucht, lässt sich die Meldung deuten, dass sich die Region „in den letzten Jahren leider anders entwickelt“ hat.

Rückgang an Fachkräftebedarf, reduzierte Fördermittel

„Grundsätzlich ist es ein Budgetproblem“, erklärt Hartinger das zweite Argument zur Schließung. Pro Jahr schätzt er, hat man in Fürstenfeld zwischen 100 und 120 Personen geschult, weitergebildet und in sehr kompakten Lehrgängen von bis zu 62 Wochen auf die Berufswelt vorbereitet – überwiegend finanziert durch Fördermittel des AMS.

Das sieht sich nun selbst mit „deutlich reduzierten Fördermitteln für das Jahr 2027“ konfrontiert, weshalb man „die verbleibenden Strukturen“ stabilisieren und sich auf den Hauptstandort Fohnsdorf mit seinen derzeit 132 Mitarbeitern konzentrieren wolle.

Der Schlusspunkt unter Fürstenfeld ist die Folge vorangegangener Einsparmaßnahmen: „Wir haben in der Vergangenheit schon gespart“, so Hartinger. Gemeint ist unter anderem der kontinuierliche Rückgang an Mitarbeitern von 17 auf aktuell nur noch elf – Standortleiter eingeschlossen. Mehr wäre „nicht mehr möglich gewesen“, heißt es im Presseschreiben.

Letzte Auszubildende können noch abschließen

28 Auszubildende schließen derzeit noch ihre Lehrgänge an branchentypischen Maschinen und Gerätschaften ab. „Für sie werden Lösungen abgestimmt, die ihnen trotz Standortschließung einen regulären Qualifizierungsabschluss ermöglichen“, wie es aus Fohnsdorf heißt. Neuanmeldungen gibt es keine mehr.

Hartinger selbst wird mit der Schließung in den Ruhestand gehen, die zehn verbliebenen Mitarbeiter müssen möglicherweise selbst umsatteln, wobei man „in Kontakt mit anderen Einrichtungen“ ist, so Hartinger, und „das Beste“ versucht.