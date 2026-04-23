„Es kommt nicht auf die Zeit an, man kann einfach dabei sein oder anfeuern“, erklärt Annika Ghora von der Union Investment Real Estate GmbH, zu der das Einkaufszentrum Hatric am Stadtrand von Hartberg gehört. Gemeint ist der für den 28. Mai 2026 geplante erste „Hatric Business Run“, ein fünf Kilometer langer „After-Work-Lauf“, der Unternehmen und Menschen aus der Region zusammenbringen soll.

Voraussetzungen mitzumachen, gibt es aber keine, auch wenn „Business“ zunächst nach Unternehmen klingt, die mitmachen dürfen. „Wir mussten dem Ganzen einen Namen geben“, erklärt Veranstalterin Doris Kupy, die bereits zehn Jahre Erfahrung in der Organisation von sportlichen Events dieser Art hat. „In Wiener Neustadt haben wir über 3000 Teilnehmer“, erklärt sie bei der Auftaktveranstaltung zum Lauf in Hartberg.

Start und Ziel ist der Parkplatz im Hatric, die After-Run-Party findet beim Käfers statt, das auch die Verpflegung der Sportler übernimmt © KLZ / Moritz Weinstock

Fünf Kilometer walken oder laufen

Egal ob ambitionierter Sportler, Gelegenheitsläufer oder Nordic-Walker – eingeladen ist grundsätzlich jeder. Neben Unternehmen dürfen sich daher gerne auch Schulklassen anmelden, die zu vergünstigten Preisen starten (um 10 Euro pro Person). Gestartet wird in 3er- und 6er-Teams, wobei die Zeit jedes Sportlers gemessen wird und die Summe das Teamergebnis liefert.

Der Lauf selbst startet um 19.30 Uhr am Parkplatz im Hatric und verläuft bis nach Habersdorf in Höhe des Unternehmens „Ernst Reisen“, bevor es zum Einkaufspark zurückgeht. „Das Laufen ist modern und es ist ein super Come-Together“, erklärte auch Vizebürgermeister Markus Gaugl, der selbst am Lauf teilnehmen will und sich über die neue Veranstaltung freut.