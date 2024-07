Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich in Anlehnung an die ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ auf die Suche nach den katastrophalsten Bausünden Österreichs gemacht. Ende Mai war im Rahmen der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze“ dazu aufgerufen worden, entsprechende Bauprojekte, die laut Greenpeace für sinnlose Bodenversiegelung stehen würden, zu küren. Die Organisation will mit der Aktion auf die massive Bodenzerstörung und den verschwenderischen Umgang mit Boden aufmerksam machen.