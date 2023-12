Bereits im August 2022 fuhren auf der B 50 (Burgenlandstraße) beim Hatric die Baumaschinen auf. Nun ist das Großbauvorhaben abgeschlossen. „Es ist wirklich beeindruckend, was hier in den letzten 15 Monaten alles umgesetzt wurde“, freut sich Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Zuvor angeforderte Verkehrserhebungen ergaben, dass der Hatric-Kreisverkehhr an der B 50, aber auch das umliegende Straßennetz spätestens ab 2030 ohne geeignete Maßnahmen deutliche Überlastung aufweisen würden. So wurden eine Spange, zwei Bypässe und eine Ampelanlage bei der Eggendorfer Kreuzung errichtet. Zusätzlich dazu wurde ein Linksabbiegestreifen an der „Putz-Kreuzung“ eingeführt. Für den Rad- und Fußgängerverkehr ist nun die Querung der B 50 und der Thermenbahn durch den Bau einer Unterführung gefahrlos möglich, zudem wurde der Geh- und Radweg entlang der B 50 ausgebaut.

Stadtgemeinde investierte rund 2,9 Millionen Euro

„Die Maßnahmen sind für die Stadt Hartberg und den gesamten Bezirk von enormer Bedeutung und bringen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer deutliche Vorteile mit sich. Daher freue ich mich sehr, dass es gemeinsam gelungen ist, dieses umfassende Projekt zu Ende zu bringen“, sagt Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Ergänzend zu den 7,5 Millionen Euro, die vom Land Steiermark zur Verfügung gestellt wurden, investierte auch die Stadtgemeinde Hartberg rund 2,9 Millionen Euro. Ergänzend sanierte Hartberg die bestehende Weidenstraße von der Einbindung zum Kreisverkehr an der B 50 in östlicher Richtung und stellte damit einen Lückenschluss mit einem Neubauabschnitt bis zur Einmündung in den Fasanenweg her.