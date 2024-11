Rund 1600 Jungfachkräfte aus 65 Nationen bewiesen ihr Können bei den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften in Lyon (Frankreich). Nicht bloß unter ihnen, sondern an der Spitze, war Magdalena Rath. Die 24-Jährige aus Bad Blumau gewann die Bronzemedaille für ihr Talent im Bereich „Digital Construction“.

„Das ist das Zeichnen von Gebäuden in 3D am Computer, das Erstellen eines digitalen Zwillings, so wie es nachher ausschauen wird“, erklärt Rath. „Anhand der Zeichnung werden viele Bereiche der Baustelle vorher angeschaut, damit beim Bau später weniger Probleme auftreten.“ Auch der Verbrauch von Baumitteln, etwa die notwendige Menge an Zement, oder der Zeitplan, könne anhand der 3D-Zeichnungen im Voraus ermittelt werden. „Man kann sich das wie die Anleitung beim Lego bauen vorstellen“, so Rath weiter.

Das „Team Österreich“ bei den „WorldSkills“ in Lyon dieses Jahr umfasste 47 junge Fachkräfte © Florian Wieser

Faszination an der Vielfalt der 3D-Konstruktion

Mehrere hundert Stunden hat sich die Oststeirerin auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Gemeinsam mit Trainerin Larissa Schneiderbauer von der Universität Innsbruck hat die 24-Jährige an Kreativität, Präzision und dem erforderlichen Handwerk geübt. Das zusätzlich zu ihrem Job bei „Pilz und Partner Ziviltechnik“ in Graz. Dort arbeitet Rath genau in ihrem Fachbereich: 3D-Konstruktion für Rohbauten.

„Die Vielfalt der Tätigkeit in der digitalen Konstruktion fasziniert mich enorm“, erklärt Rath ihre Leidenschaft für den Beruf. „Es ist schon super, wie viele unterschiedliche Methoden und Techniken zur Verfügung stehen, um kreative Lösungen zu schaffen.“

Vorne dabei bei Softwareentwicklungen in der Zukunft

Das ganze Jahr habe sich für Rath um die Berufsweltmeisterschaften gedreht. „Es war schön, erlebnisreich, aber auch anstrengend“, meint sie. Beim Wettbewerb habe sie viele internationale Teilnehmer kennengelernt, die den gleichen Beruf wie sie haben, und tolle Gespräche geführt.

Nun sind die letzten Feierlichkeiten abgeschlossen und langsam kehrt wieder Ruhe in den Alltag der Oststeirerin ein. „Die Struktur und die Arbeitsbereiche bleiben gleich, aber ich habe viel Wissen dazugewonnen, das man auch bei der täglichen Arbeit nutzen kann“, meint Rath. Sie kenne jetzt mehr Computerprogramme, die sie flexibel nutzen könne. Für ihre zukünftige Karriere will Rath noch besser werden, in dem was sie tut, und noch mehr digitale Tools nutzen. „Es wird spannend, wohin sich die Software entwickelt. Da möchte ich vorne dabei sein.“