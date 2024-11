Am 27. Oktober 1994 eröffnete Jörg Seewald Tavola am Hartberger Hauptplatz. Damals kam der Spediteur gerade aus Italien zurück, und hatte genug von seinem erlernten Beruf. Auch der Name des Fachgeschäfts für Haushaltswaren, das der Hartberger mit seiner Mutter als erster Mitarbeiterin gründete, stammt von dieser Erfahrung: „Tavola“ bedeutet „Tisch“ auf Italienisch, daraus entstand „Tavola Tischkultur“. Wie sich das Unternehmen über die Jahre hinweg entwickelte, habe Seewald damals noch nicht geahnt, aber er freut sich über das 30-jährige Jubiläum: „Die Arbeit macht mir Spaß. Und ich glaube, das merkt man auch im Geschäft.“