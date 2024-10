Vor dem Eingang zum Fürstenfelder Rathaus steht eine Statue, die als „B’soffener Türck“ benannt wird. Sie liegt auf dem Bauch, hält in der rechten Hand eine brennende Fackel und in der linken eine Flasche – zeugt so von einem kriegerischen Konflikt zwischen Ungarn und Österreich, in den 1480 auch Fürstenfeld hineingezogen wurde. „B’soffen“ ist der „Türck“ deswegen, weil in eben diesem Konflikt um Fürstenfeld der Alkoholkonsum über Sieg und Niederlage entschied – so zumindest die eher amüsante Erzählung.