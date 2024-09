Bis heute in Erinnerung in Waldbach-Mönichwald: Der Sage nach, sei der letzte Burgherr von Hertenfels ein Graf gewesen, dessen Reichtum nur seine Habgier übertraf. Die Bauern der Ländereien litten unter der Herrschaft ihres Herren. Sie plagten sich täglich auf den Äckern, um die geforderten Abgaben zu erwirtschaften. Eines Tages verlangte der Graf unverschämt hohe Mengen an Eiern von den Bauern, um damit einen Acker zu düngen. Bewaffnete Knechte ritten von der Burg in die umliegenden Höfe und trieben mit Gewalt die geforderten Tribute ein.