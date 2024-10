In seiner Branche ist er der absolute Star und auch die Landjugend feiert ihn seit Jahren: Jedes Jahr misst sich Andreas Haberler mit den besten Pflügern seiner Kategorie und jedes Jahr wird er landes- und bundesweit zum Held am Ackerfeld gekürt: „Es ist mehr als ein Hobby, es grenzt schon an eine Passion“, versucht der Oststeirer seine Leidenschaft für die Arbeit am Acker zu erklären. 2023 wurde er zum Vize-Weltmeister gekürt, im Jahr davor konnte er den 1. Platz bei der österreichischen Staatsmeisterschaft erpflügen. „Jetzt bin ich auch noch tschechischer Staatsmeister und weiß gar nicht recht, wie das gegangen ist“, Haberler.