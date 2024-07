Eine 58-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung Buch bei Hartberg unterwegs. Als sie sich einer Eisenbahnkreuzung näherte, verringerte sie zwar ihre Geschwindigkeit, brachte ihr Fahrzeug jedoch nicht vor der Eisenbahnkreuzung zum Stillstand. Somit ragte ihr Fahrzeug zu weit in den Bahnübergang. Zur selben Zeit war ein Triebfahrzeug der ÖBB in Richtung Fehring unterwegs und rammte das Fahrzeug der 58-Jährigen.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in das LKH Hartberg gebracht. Der Triebfahrzeugführer sowie die drei Passagiere blieben unverletzt. Am Fahrzeug der Oststeirerin entstand ein Totalschaden.