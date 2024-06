Der Hilfseinsatz des Bundesheeres in der (Ost-)Steiermark ging kürzlich zu Ende, die Bilanz spricht für sich. Bis 27. Juni waren bis zu 53 Soldatinnen und Soldaten im Katastropheneinsatz. Mehr als 6600 Personenstunden kamen zusammen. Nach Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten, dem Schaufeln von Schlamm aus Kellern oder dem Lösen von Verklausungen, wurde in Grafendorf bei Hartberg eine Bailey-Brücke errichtet. Die Soldaten bauten noch „eine massive Behelfsbrücke in Elsenau bei Pinggau, Hartberg, um die vom Hochwasser massiv betroffene Ortschaft leichter erreichbar zu machen“, teilte das Bundesheer mit.