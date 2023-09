Seit etwas mehr als einem Jahr ist Wolfgang Knauseder (ÖVP) Zweiter Vizebürgermeister in Knittelfeld. Er folgte damals Rene Jäger nach. Wie es Knauseder seither als Vizebürgermeister in der einwohnermäßig größten Stadt der Region ergangen ist? "In der Opposition ist es immer eine zache Geschichte", spielt er auf die absolute Mehrheit der SPÖ an. Das würde aber nicht heißen, dass man nicht versuche, Mittel und Wege zu finden, "eigene Themen weiterzubringen". Knauseder: "Es gibt Methoden."



Außerdem: "Wenn wir es schaffen, dass sich die Knittelfelder mit gewissen Themen tiefgründiger auseinandersetzen, dann haben wir schon viel erreicht." Knauseder (57) würde sich jedenfalls wünschen, dass fraktionsübergreifend mehr geredet wird. Er versuche auch, viel unter Leuten zu sein, um "zu sehen, welche Themen die Menschen beschäftigen".