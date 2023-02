Zu den "Vorgängen in der Pressekonferenz der SPÖ Knittelfeld" wurde ein offener Brief verfasst – unterzeichnet von den Fraktionsführern der Opposition, Wolfgang Knauseder (ÖVP), Dominik Modre (FPÖ) und Josef Meszlenyi (KPÖ). Diesen Brief verlas Knauseder auch bei der Sitzung des Gemeinderats Knittelfeld am 6. Februar. Kritisiert wurde die "bedenkliche Vorgangsweise der SPÖ Knittelfeld, dass Projekte und Vorhaben an die Medien kommuniziert werden, bevor sie eine demokratische Legitimation erhalten haben". Die Opposition beanstandet also, dass man Projekte vorstellte, die noch nicht im Gemeinderat beschlossen wurden – und dass diese Projekte ausschließlich von Vertretern der SPÖ präsentiert wurden. "Es ist schließlich das erklärte Ziel aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, gemeinsam zu einer positiven Entwicklung von Knittelfeld etwas beizutragen."