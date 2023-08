Knapp einen Kilometer – so weit muss jede Bürgerin, jeder Bürger hierzulande im Schnitt gehen, um zu einem Geldausgabe-Automaten zu gelangen. Das ergab eine Erhebung der Nationalbank Ende 2021. Doch diese Distanz dürfte zuletzt deutlich länger geworden sein. Denn in den vergangenen Monaten ist die Zahl der Bankomaten in Österreich – und damit auch in der Region – deutlich zurückgegangen. Und das hat gleich mehrere Gründe.