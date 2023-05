Gefragte Interviewpartner sind aktuell die Bürgermeister von Oberwölz und Pölstal. Soll in ihren Gemeinden doch Lithium abgebaut werden, oder besser: European Lithium, dessen Hauptsitz in Australien ist, hat die Schürfrechte für das begehrte Leichtmetall erworben. Und zwar an Lithium-Explorationsprojekten in Bretstein-Lachtal, Klementkogel (Bezirke Voitsberg beziehungsweise Wolfsberg) und Wildbachgraben (Deutschlandsberg).