"Voll geladen - Energiespeicher als Gamechanger." Ein sperriges Thema? Im Gegenteil, wie die Anmeldezahlen für das bevorstehende Energiecamp Murau am 11. und 12. Mai beweisen. "Das Interesse war groß", so Harald Kraxner, Geschäftsführer der Holzwelt Murau, die die Veranstaltung im Auftrag des Landes Steiermark durchführt. Die renommierte Fachveranstaltung war entsprechend schnell ausverkauft: "Rund die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kommt aus der Region und es haben sich wieder viele junge Menschen angemeldet", so Kraxner. Onlineanmeldungen sind übrigens noch unter www.energiecamp.at möglich.