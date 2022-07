Einen Meilenstein in Energiesicherheit hat man in Murau gesetzt, es geht um die Versorgung mit Strom aus erneuerbarer Energie, genau um die Stromspeicherung mittels Wasserstoff. Stromüberschüsse sollen beim Büro der "Holzwelt Murau" wie berichtet zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden. In der kalten Jahreszeit kann der Wasserstoff wieder in Elektrizität umgewandelt werden.