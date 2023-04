"Falls jemand seinen Fernseher sucht...", wundert sich ein Obdacher auf Facebook, wie manche Menschen ihren Müll entsorgen. In diesem Fall wurde ein Fernseher in der Nähe des Rastplatzes am Obdacher Sattel, circa 50 Meter neben der B 78, abgestellt. Unmittelbar neben einem Restmülleimer! Kein Einzelfall, in der Gegend sollen laut Einheimischen schon die wunderlichsten Dinge, Kühlschränke etwa, illegal abgelagert worden sein.