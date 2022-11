Mucksmäuschenstill ist es in der Bibliothek des Gymnasiums Knittelfeld: Als der Murtaler Autor Franz Josef Dorn aus dem Leben des Holocaust-Überlebenden Marko Feingold erzählt, lauschen die Jugendlichen gespannt und entsetzt. Kein Wunder: Feingolds Geschichte hat zu seinen Lebzeiten mehr als 250.000 Schülerinnen und Schüler über die Gräueltaten des Nationalsozialismus aufgeklärt, bis zu seinem Tod 2019 im Alter von 106 Jahren war Feingold ein Mahnmal gegen das Vergessen.

Zwar ist Feingolds Lebensgeschichte gut dokumentiert, was fehlte, war aber ein "lebendiges Zeugnis", so Dorn: Sein fünftes Buch trägt den Namen "Gott hat mir geholfen" und erschien mitten in der Coronapandemie.