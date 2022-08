In den Seelsorgeräumen Judenburg und Knittelfeld gibt es einige Neuerungen: Wie berichtet, verlässt Pfarrer Martin Trummler den Seelsorgeraum Judenburg und übernimmt auf bischöflichen Wunsch – von der Pfarre Köflach aus – die Leitung des Seelsorgeraumes Voitsberg. In Judenburg folgt ihm nach 14 Jahren in Knittelfeld Pfarrer Rudolf Rappel nach. Damit tat sich eine Lücke im Seelsorgeraum Knittelfeld auf.