Ende März wurde bekannt, dass der Judenburger Pfarrer Martin Trummler in die Weststeiermark wechselt und dort als Pfarrer von Köflach den Seelsorgeraum Voitsberg übernimmt. Über mögliche Nachfolgekandidaten gab es bisher nur Spekulationen, nun ist diese Frage geklärt. Der Knittelfelder Pfarrer Rudolf Rappel wechselt nach Judenburg und übernimmt dort auch die Leitung des Seelsorgeraumes. Das gab der 48-Jährige am Dienstag in einem Schreiben an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Pfarrangehörige bekannt. Mit Lukasz Wojtyczka bildete er in Knittelfeld ein "Pfarrerteam"; wer Rappel in Knittelfeld nachfolgen wird, steht noch nicht fest.