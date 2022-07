Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung mussten am 7. Juli in den Morgenstunden Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei ausrücken. Das Feuer brach in einem Wohnhaus im Judenburger Ortsteil Waltersdorf aus – der Einsatz endete tragisch: Eine 80-jährige Frau konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei nur noch tot geborgen werden.