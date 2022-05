Das Betriebsgelände des Scheiflinger Unternehmens Zeman war Schauplatz von einer Spendenübergabe. 10.000 US-Dollar wurden von Michael Whitehead, Vorstand von Lincoln Electric, an die Gemeinde übergeben. Der US-Konzern hat wie berichtet im Vorjahr den Traditionsbetrieb erworben und stellte sich nun mit dieser Spende bei seinem Antrittsbesuch in Scheifling ein. Bürgermeister Gottfried Reif wird diesen Betrag in die Jugend- und Vereinsförderung investieren.