11.000 Mitarbeiter weltweit, drei Milliarden Dollar Umsatz und Standorte in 160 Ländern: Lincoln Electric gilt als weltgrößter Hersteller von Schweißausrüstung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Cleveland (USA) hat im April 2021 auch in Österreich zugeschlagen und Zeman Bau aus Scheifling gekauft. "Interessiert war man natürlich vor allem an unseren Technologien", erzählt Geschäftsführer Werner Kollau. Der Traditionsbetrieb Zeman entwickelte mit dem „Steel Beam Assembler“ (SBA) eine vollautomatische Fertigungslinie für Stahlträger, die international für Furore sorgte.