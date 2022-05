Von A wie Alko Kober in Obdach bis Z wie Zeman Bau in Scheifling: 24 Betriebe aus den Bezirken Murtal und Murau öffneten am Freitag ihre Türen für rund 1200 Schülerinnen und Schüler aus dem oberen Murtal und dem Mürztal. Es war der insgesamt sechste "Tag der offenen Tür", veranstaltet von der Wirtschaftsinitiative "Kraft. Das Murtal": "Das erste Mal seit 2018 können die Jugendlichen wieder live in die Betriebe hineinschnuppern und die Wirtschaft erleben", erklärt Bibiane Puhl von "Kraft. Das Murtal".