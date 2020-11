"Sushi to go" wird ab 20. November zehn Tage am Seetalblick in der Gemeinde Obdach geboten. Für die Zubereitung ist ein japanischer Sushi-Meister zu Gast.

Iva Matejkova und Engelbert Maier vor wenigen Tagen auf der Terrasse des Seetalblicks © KK

Wir persönlich lieben gutes, hochwertiges und modernes Sushi, sodass wir uns dazu entschlossen haben, für zehn Tage etwas Trendiges zu präsentieren“, so Engelbert Maier, der ab 20. November „Sushi to go“ anbietet. Maier führt mit seiner Lebensgefährtin Iva Matejkova den Seetalblick in St. Wolfgang (Gemeinde Obdach).



Das neueste Gastroprojekt von Dietrich Mateschitz wurde wie berichtet erst am 21. Oktober eröffnet. Nach nur neun Arbeitstagen kam der Lockdown. „Das ist wirklich sehr bitter“, so Pächter Maier, der in den ersten Tagen viele Gäste begrüßen durfte, die neben der Kost den wunderbaren Blick auf die Seetaler Alpen genießen konnten.