Seit fast 20 Jahren stellt Brigitte Mandl-Moser in ihrem Bauern-Genussladen in Obdach heimische Qualitätsprodukte in die Auslage. Das Sortiment reicht von der Bauernbutter bis zum Zirbenöl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Mandl-Moser mit Mitarbeiterin Carina Reif in ihrem Bauern-Genussladen in Obdach © KK

Ihre Waren verkauft Brigitte Mandl-Moser aus und mit Überzeugung. Säfte, Eier, Mehl, Butter, Selchwaren, frische Fische, Lebkuchen und viele andere Lebensmittel, aber etwa auch Zirbenöl und Schnitzwaren sind in dem von ihr geführten Bauern-Genussladen in Obdach erhältlich. „Alle Waren stammen von österreichischen Lieferanten, viele davon sind Landwirte und kleine Betriebe aus der Region“, schildert Mandl-Moser.

Stolz sei sie auf die engen Beziehungen zu den Lieferanten, teils ist die Zusammenarbeit seit der Eröffnung des Genussladens 2001 aufrecht. „Von der Kooperation profitieren ja beide Seiten: Wir können tolle Produkte verkaufen und die Bauern können sich auf die Produktion konzentrieren – also das, was sie am besten können.“