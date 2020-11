Auf der B77 (Gaberl Straße) und der B72 über das Alpl startet ein Pilotprojekt zu Winterfahrverboten für LKW. In Sachen ganzjähriger Fahrverbote verweist das Land erneut an den Bund.

In Weißkirchen wurde Ende Oktober demonstriert © Sarah Ruckhofer

LKW-Fahrverbote bleiben ein großes Thema in der Steiermark. Erst vor wenigen Wochen wurde in den Gemeinden Trieben, Hohentauern, Pölstal, Weißkirchen, Maria Lankowitz und Köflach für ein solches demonstriert, mehrere Hundert Menschen schlossen sich der Forderung der Bürgermeister an. Nun vermeldet das Land Steiermark zumindest in Sachen Winterfahrverbote einen Vorstoß. Im Vorjahr wurde ein Anhörungsverfahren zu Winterfahrverboten über das Alpl auf der B72 und das Gaberl auf der B77 durchgeführt. Auf Basis der dabei eingegangen Stellungsnahmen wird auf den beiden Straßen ein Pilotprojekt gestartet.