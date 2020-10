Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hellwach bis ins hohe Alter: Helene Franz, hier auf einem Foto aus dem Vorjahr, verstarb kurz vor ihrem 92. Geburtstag © Josef Fröhlich

"Verkauf der Gemeindewohnungen: Für Mieter bleibt alles wie bisher“. So lautete der Titel ihrer letzten Story, die sie für die Kleine Zeitung verfasst hatte. Erschienen am 9. August 2011, und da war Helene Franz immerhin schon 82 Jahre alt. Sie besuchte damals noch, wie so oft in den Jahren und Jahrzehnten davor, Gemeinderatssitzungen und berichtete darüber. Die letzte Story betraf den Verkauf der Gemeindewohnungen in Judenburg, ein bis heute aktuelles Thema.