Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ohne Mund-Nasen-Schutz war für den Murtaler kein Training möglich © (c) APA/BARBARA GINDL

Ein Bandscheibenvorfall mit Komplikationen macht einem Leser aus Knittelfeld das Leben schwer. Schon länger absolviert er eine Physiotherapie im Physikalischen Ambulatorium Knittelfeld. Nach einer coronabedingten Pause wurde die Therapie kürzlich wieder aufgenommen - mit einer negativen Überraschung für den Mann. "Ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen, vor allem nicht während des Trainings." Kniebeugen und andere Übungen strengen den Mann an, er bekommt dadurch noch schwerer Luft. Beim ersten Termin sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Therapie ohne Maske nicht möglich sei. "Also habe ich vor dem zweiten Termin bei der Firma Metagil in Salzburg angerufen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass ich mit einer ärztlichen Bestätigung die Maske während des Trainings abnehmen darf." Metagil betreibt mehrere Physiotherapie-Zentren in Österreich, unter anderem auch jenes in Knittelfeld.