Otto Scheucher (Bafep Judenburg), Michaela Karner (HLW Fohnsdorf) und Johann Mischlinger (Gymnasium Judenburg) gehen in Pension © Haider-Krätschmer (2), Spekner

Mehrere Direktorenwechsel stehen heuer in Pflichtschulen und höheren Schulen im Raum Murau-Murtal an. In der Bildungsanstaltung für Elementarpädagogik (Bafep) Judenburg geht der langjährige Direktor Otto Scheucher in Pension. Mit 1. September mit der Leitung betraut wird Irmgard Greinix. Eine Betrauung bedeutet die vorübergehende Leitung der Schule, vor einer fixen Direktorenbestellung muss es zu einer Ausschreibung kommen.