Werner Seifried (59) ist tot © Heinz Mitteregger

Die Bestürzung und Trauer sind groß. Am Freitag wurde Anwalt Werner Seifried (59) tot in seinem Haus in Judenburg aufgefunden. Seifried galt als einer der renommiertesten Anwälte der Obersteiermark. Als jemand, der sich in seine Fälle extrem zu vertiefen wusste, seine Klienten aber auch wissen ließ, wenn er in Rechtsangelegenheiten keine Aussicht auf Erfolg sah. "Wir pflegen einen persönlichen und individuellen Kontakt zu unseren Klienten. Unsere Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen", heißt es auf der Webseite des Anwaltes, und wer je mit ihm zu tun hatte, weiß, dass dies keine leeren Worte waren.