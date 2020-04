Mann aus dem Bezirk Murau steckte sich in Deutschland an, er und seine Familie sind unter Quarantäne. Im Murtal erkrankte ein Angehöriger eines bereits positiv Getesteten.

In der Region gibt es zwei neue Erkrankungen © (c) APA/AFP/THIBAULT SAVARY

Fast drei Wochen lang gab es in den Bezirken Murau und Murtal keine neuen Corona-Fälle mehr, Murau galt gar als erster Bezirk Österreichs als "coronafrei". Seit dem vergangenen Wochenende weist die Statistik nun aber in beiden Bezirken je einen neuen Fall auf. "Es ist wieder ein positiver Fall eingetreten. Es handelt sich um einen Mann aus dem Bezirk Murau, der in Deutschland auf einer Baustelle gearbeitet hat", so Muraus Bezirkshauptmann Florian Waldner. Der Mann habe sich direkt nach seiner Rückkehr an die Behörde gewandt. "Er hatte schon einen Verdacht und wurde tatsächlich positiv getestet." Die Ansteckung erfolgte in Deutschland, das gibt Waldner Hoffnung, eine weitere Verbreitung zu verhindern: "Sein Arbeitskollege, der mit ihm im Auto war, ist negativ getestet worden."