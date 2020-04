Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Spielberg überlegt man, wie man trotz Corona-Maßnahmen Fans auf das Ringgelände bringen könnte.

In den Boxen des Red-Bull-Ringes (hier beim Formel-1-Rennen 2014) wurden die Coronatests für alle Projekt-Spielberg-Mitarbeiter durchgeführt © Gepa/Walgram

Es ging ganz ruhig und ohne Aufsehen über die Bühne - so wie alles, was interne Angelegenheiten beim Projekt Spielberg betrifft. In den Boxen des Red-Bull-Ringes wurden dieser Tage rund 400 Menschen mithilfe von Blutabnahmen auf das Coronavirus getestet. Die gesamte Belegschaft, die samt Gastronomie der umliegenden Projekt-Spielberg-Betriebe rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, unterzog sich dem Test. Dazu insgesamt rund 20 Mitarbeiter des Spielberger Tourismusverbandes sowie der Red-Bull-Ring-Sicherheitsstaffel.