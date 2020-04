Kaum freie Parkplätze vor Bau- und Gartenmärkten in der Region, teilweise mangelnde Disziplin bei Kunden. Kleine Geschäfte in Innenstädten hoffen indes auf dringend notwendigen Umsatz.

Kein Parkplatz frei: Andrang vor dem Obi-Markt Dienstagfrüh © Sarah Ruckhofer

Es ist, als wäre die Krise längst vergessen: Dienstagfrüh drängen sich Dutzende Einkäufer vor dem Eingang des Obi-Marktes in der Arena am Waldfeld. Erstmals seit vier Wochen dürfen viele Geschäfte wieder öffnen. Zwar überwachen Securitys den (limitierten) Eintritt in den Markt und geben Masken aus, bei den Einkaufswägen aber herrscht dichtes Gedränge. Mindestabstand? Fehlanzeige. Eine Verkäuferin berichtet von unfassbaren Szenen noch vor Öffnung des Geschäftes: "Draußen war eine lange Schlange, das habe ich noch nie gesehen." Freie Parkplätze sind auch am Vormittag noch Mangelware.