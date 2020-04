Michael leidet an einer Immunerkrankung und kann keine Antikörper bilden. Die Familie bittet nun um Blutplasma-Spenden von Menschen, die an Covid 19 erkrankt und wieder gesund sind.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blutplasma benötigt Covid 19-Erkrankter aus dem Murtal © Jürgen Fuchs

"Seit 14 Tagen hat Michael Fieber und es geht nicht runter", erzählt die Mutter des 36-Jährigen, der an Covid-19 erkrankt ist. Michael leidet an einer Immunerkrankung, dadurch kann er keine Antikörper bilden. Nun gibt es einen dringenden Appell der Familie aus dem Murtal: "Um wieder gesund werden zu können und auch dann zu bleiben, benötigt Michael Blutplasma von Menschen, die an Covid-19 erkrankt und wieder gesund sind. Derzeit gibt es für ihn zu wenig an Blutplasma und er bräuchte dringend mehr davon, um diese Krankheit zu überstehen."