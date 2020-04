Voest, IBS, Mondi, SKF und Co.Wer in der Region auf Kurzarbeit setzt, wer (noch) darauf verzichtet

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wie wirkt sich die Coronakrise bis dato auf Großbetriebe der Region aus und was bedeutet das für die zahlreichen Mitarbeiter? Wir haben nachgefragt.

Voest, IBS, Mondi, SKF und Co.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die IBS Paper Performance Group mit Sitz in Teufenbach © IBS

Hunderte Murtaler und Murauer Unternehmen haben in den vergangenen Tagen Anfragen und teils auch schon Anträge hinsichtlich Kurzarbeit gestellt. Welche Betriebe das konkret betrifft, wollte man vonseiten des AMS aus Datenschutzgründen jedoch nicht bekanntgeben. Mehrere große Arbeitgeber in der Region haben aber auf Anfrage der Kleinen Zeitung Auskunft über die weitere Vorgehensweise in der Coronakrise gegeben.