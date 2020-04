Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Belegschaft des Spielberger Werks wird am Dienstag über Details der Kurzarbeit informiert. Die ATB hatte schon vor Corona Probleme.

Betriebsratschef Michael Leitner ist mit der Kurzarbeitsregelung zufrieden © Josef Fröhlich

Ein Großbetrieb in der Region muss auf Kurzarbeit umstellen. Am Dienstag, 31. März, werden die knapp 400 Mitarbeiter des Elektromotorenerzeugers ATB Spielberg über Details informiert. Michael Leitner, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates: „Es war ein Wunsch von unserer Seite, diese Maßnahme zu ergreifen, weil die Bedingungen der Corona-Kurzarbeit im Vergleich zu früheren Modellen auch für die Arbeitnehmer sehr günstig sind.“

Wie im Parlament beschlossen, erhalten Arbeitnehmer je nach Einkommenshöhe zwischen 80 und 90 Prozent ihres Gehaltes, auch wenn sie in wesentlich geringerem Ausmaß eingesetzt werden.