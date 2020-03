Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Hundert Kinder besuchten die Kinderstadt im Vorjahr © Sarah Ruckhofer

"Dolbu, die Kinderstadt": Unter diesem Titel veranstalten die steirischen Kinderfreunde seit dem Vorjahr ein umfangreiches Kinder-Tagesangebot in den Osterferien. Nun fällt die Kinderstadt im April 2020 am Spielberger Red-Bull-Ring aber den Bestimmungen rund um die Verbreitung des Corona-Virus zum Opfer. Wörtlich heißt es in einer Aussendung der Kinderfreunde: "Aufgrund der aktuellen Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus, müssen wir schweren Herzens bekanntgeben, dass unsere geplante Kinderstadt DOLBU 2.0, von 6. Bis 10 April 2020, am Red Bull Ring abgesagt ist. Wir suchen derzeit mit aller Kraft nach einem geeigneten Ersatztermin und werden Ihnen diesen so rasch als möglich bekanntgeben."